Строльман: «Тампа» создавала моменты, а забивал «Вашингтон», это больно

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (0:4, 3-4) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Мы не смогли провести ни одного по-настоящему хорошего матча на протяжении всех 60 минут. Не знаю, можете ли вы сказать, что мы заслужили такой итог, потому что я чувствую, у нас действительно хорошая команда, которая в состоянии играть хорошо, но не вышло. Если взять только сегодняшний матч, то на протяжении первых двух периодов мы играли в очень приличный хоккей. Просто ничего не забили. Это очень сложно, когда вы создаёте моменты, так стараетесь ради этого, а соперник приезжает в вашу зону и забивает. Это больно», — передаёт слова Строльмана журналистка Кэйли Челиос.