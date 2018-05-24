Уилсон — об Овечкине: его было не остановить, феноменальный партнёр по команде

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции. Форвард «Кэпиталз» высоко отозвался о капитане команды Александре Овечкине.

«Овечкина было не остановить. Это феноменальный парень и партнёр по команде. Я счастлив за него, давайте продолжать. Выход в финал – сумасшедшее чувство. Это будет битва в Вегасе. Настоящее шоу. Мы с нетерпением ждём этого исторического финала», — сказал Уилсон в эфире NBC.