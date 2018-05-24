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Джирарди — о первом голе «Вашингтона»: шайба попала мне в грудь крайне неудачно

Джирарди — о первом голе «Вашингтона»: шайба попала мне в грудь крайне неудачно
Хоккей / НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Джирарди прокомментировал первый пропущенный гол своей команды в решающем матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (0:3, 3-4 в серии).

«Это был обычный вброс в зону, шайба попала мне в грудь. Я всего лишь пытался не схватить её рукой, чтобы не заработать удаление. И тут она просто ускакала от меня, и я уже не смог ею завладеть. Крайне неудачный отскок», — приводит слова Джирарди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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