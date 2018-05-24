Бекстрём: «Вашингтон» заслужил, чтобы шайба порой отскакивала в его сторону

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3 в серии) в седьмом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции, отметив небольшое везение своей команды.



«Если вы вспомните наши предыдущие сезоны, в нашу сторону ничего особенно не отскакивало. Наверное, мы заслуживали того, чтобы это хоть раз случилось», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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