Генменеджер «Шаркс» — о контракте Кейна: приятно, что элитный игрок остался

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Дуг Уилсон прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Эвандером Кейном на семь лет и $ 49 млн.



«Всего лишь в 26-летнем возрасте Эвандер зарекомендовал себя очень опасным силовым форвардом, который способен давать результат. Мы считаем, что его способности идеально вписываются в нашу группу мастеровитых, молодых и опытных игроков. Невероятно приятно, что Эвандер стал одним из ряда элитных игроков, решившим остаться в Сан-Хосе. Это ярко свидетельствует о том, как хоккеисты смотрят на наш клуб, и иллюстрирует преданность владельца Хасса Платтнера болельщикам», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

«Сан-Хосе» подтвердил подписание контракта с Кейном на $ 49 млн