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Американская семья назвала сына в честь Александра Овечкина

Американская семья назвала сына в честь Александра Овечкина
Хоккей / НХЛ

Американская семья назвала новорожденного сына в честь нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Напомним, сегодня «столичные» впервые с Овечкиным сумели выйти в финал Кубка Стэнли.

Семья Келли назвала своего сына Александром. Как рассказала молодая мать, она пообещала мужу использовать имя Овечкина в том случае, если «Вашингтон» пройдёт «Питтсбург Пингвинз» во втором раунде.

Посмотреть фото малыша также можно в «твиттере».

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