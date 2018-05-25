Новиков: Овечкин — герой России, у него наконец-то получилось пробить эту стену

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выходе «Вашингтон Кэпиталз» в финал Кубка Стэнли.



«Я поражаюсь мужеству Овечкина. Играя за „Вашингтон“, он долго пытался пробить стену, но сделать это у него не получалось. Не представляю, где он находит силы выходить на каждый матч и сражаться. По мне, Александр — герой России.



Надо вспомнить, что в прошлом году „Вашингтон“ выиграл регулярный чемпионат. Эта команда всё время шла в лидерах, но её единственными слабыми местами были оборона и вратари. Но сейчас голкипер сыграл великолепно, на ноль. Это тоже подвиг. Поэтому в этой серии огромную роль будут играть вратари. Выиграет вратарь — выиграет команда», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Овечкин тащит кубок в самолёт! И в тяжелый момент находит слова для Василевского Самые трогательные моменты седьмого матча.