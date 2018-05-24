Ilta-Sanomat: КХЛ банально ограбила Толванена, отдав его приз Кравцову

Финское издание Ilta-Sanomat осудило вручение форварду «Трактора» Виталию Кравцову приза лучшему новичку КХЛ, отметив, что награду должен был получить Ээли Толванен.



«Лучшим новичком года в КХЛ признан Виталий Кравцов. Этого решения лиги не понял никто. Кравцов почти не выделялся и набрал в регулярном чемпионате скромные 7 (4+3) очков, а Толванен попросту „разорвал“ лигу, побив все рекорды для игроков до 19 лет. Многие считают, что КХЛ банально ограбила Толванена», — указано на официальном сайте издания.

Кравцов: награда лучшему новичку сезона КХЛ — аванс, у меня достойные конкуренты