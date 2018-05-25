Карлсон — о финале: перед «Вашингтоном» стоит сложная задача, но я верю в нас

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

«У них очень хорошая рабочая команда и отличный вратарь Марк-Андре Флёри. Её игроки очень хорошо взаимодействуют друг с другом, атакуют всей пятёркой. Так же играли все три команды, с которыми мы встречались в последнее время. Перед нами стоит очень сложная задача, но я верю в нас», — цитирует Карлсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.