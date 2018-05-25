Только одному вратарю в НХЛ Овечкин забивал чаще, чем голкиперу «Вегаса» Флёри

29 мая начнётся финальная серия Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Одним из ключевых противостояний финала станет новая встреча капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина и голкипера «рыцарей» Марка-Андре Флёри.

За историю предыдущих очных встреч Овечкин 31 раз поражал ворота Флёри. Только одному вратарю в НХЛ Овечкин забивал чаще — это голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист (35 шайб). В топ-5 также входят вратарь «Даллас Старз» Кари Лехтонен (22), голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс и вратарь «Каролины Харрикейнз» Кэм Уорд (оба — по 19).