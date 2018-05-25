Ilta Sanomat: Тимченко и Ротенберги вложили в «Йокерит» 40 млн евро за 4 года

Убытки финского «Йокерита» за четыре сезона выступления в Континентальной хоккейной лиге составили примерно 50 млн евро, сообщает Ilta Sanomat. Недавно стало известно, что клуб покидает его многолетний основной владелец Харри Харкимо, которому принадлежал 51% акций клуба. Остальной пакет принадлежит бизнесменам Геннадию Тимченко и семье Ротенбергов, которые за четыре года вложили в команду около 40 млн евро.

Такие финансовые результаты настораживают потенциальных инвесторов клуба, в числе которых находится известный хоккеист Теэму Селянне.

Одним из вариантов новой структуры собственности клуба является разделение 51% акций, принадлежавших Харкимо, между несколькими инвесторами. В их число могут войти Селянне, а также генеральный менеджер клуба Яри Курри.