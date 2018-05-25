Шанцев об Афиногенове: я сдержал своё слово и вернул в «Динамо» Безумного Макса

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев прокомментировал изменения в составе клуба в это межсезонье.

«На данный момент мы почти закончили формирование команды. Безусловно, усилились. Я сдержал своё слово и вернул в „Динамо“ Афиногенова, теперь Безумный Макс будет играть в родном клубе. Он авторитетный человек, и его появление в составе положительно скажется на атмосфере в раздевалке. Кроме того, мы выстроили центральную ось, вокруг которой строится команда. Главное — это центральные нападающие: Шипачёв, Закриссон, Бойд, Мозер, от них уже будет идти формирование звеньев. У нас полностью закрыты фланги в первых двух тройках: Кагарлицкий, Афиногенов, Брюквин и Индрашис. За остальные места будет сильная конкуренция», — цитирует Шанцева пресс-служба клуба.