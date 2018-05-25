Сбиса о составе финала Кубка Стэнли: кто мог подумать? Отличный сюжет для фильма

Защитник «Вегас Голден Найтс» Лука Сбиса прокомментировал выход «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегаса» в финал Кубка Стэнли.

«Это настоящая интрига. «Кэпиталз» уже давно и долго пытались выйти в финал. Овечкин ни разу за 13 лет в НХЛ не был в финале. Он — яркая фигура в хоккее, многое сделал для нашего вида спорта. А мы проводим первый сезон и сразу вышли в финал. Кто бы мог подумать? Отличный сюжет для фильма», — цитирует Сбису официальный сайт Национальной хоккейной лиги.