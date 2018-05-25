Флёри: очень сложно справиться с броском Овечкина, он великолепен

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри в преддверии финала Кубка Стэнли прокомментировал игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«У него великолепный бросок, поэтому он так хорош. Очень сложно справиться с его щелчком в касание или кистевым броском. Он бросает быстро и сильно. Будет непросто. Вратарям всегда тяжело играть против него из-за его броска. Он заставляет любого голкипера демонстрировать всё, на что он способен», — цитирует Флёри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.