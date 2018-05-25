Нападающий «Нефтехимика» Игнат Земченко вернулся в новокузнецкий «Металлург»

Клуб ВХЛ из Новокузнецка подписал контракт с нападающим нижнекамского «Нефтехимика» Игнатом Земченко, информирует официальный сайт «Металлурга».

В минувшем сезоне Земченко выступал в КХЛ в составах трёх команд: «Сибири», «Северстали» и «Нефтехимика». В общей сложности в чемпионате-2017/18 Игнат провёл 25 матчей, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-2». В сезонах-2015/16 и 2016/17 форвард уже играл за «Металлург», заработав 36 (18+18) баллов.

Большую часть карьеры в КХЛ Земченко провёл в «Северстали», отыграв за череповецкий клуб шесть полных сезонов.