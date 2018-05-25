С автомобиля форварда «Трактора» Антона Глинкина в Челябинске сняли колёса

С «Мерседеса» хоккеиста Антона Глинкина, который перешёл из «Ак Барса» в челябинский «Трактор», сняли колёса. Об этом сообщает «Первый областной».



В отделе полиции «Курчатовский» города Челябинска по факту кражи автомобильных колёс было зарегистрировано обращение.



«Нашими сотрудниками ведётся проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе УМВД города Челябинска. Сам хоккеист на эту тему говорить не захотел.



«Я бы не хотел поднимать эту тему. Я и так прославился в том самолёте, который летел из Турции в Челябинск», – сказал Глинкин.



Напомним, нападающий выиграл кубок Гагарина в прошедшем сезоне в составе «Ак Барса».

Нападающий Антон Глинкин заключил контракт с «Трактором»