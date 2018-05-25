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Майкл Пелино вошёл в тренерский штаб «Авангарда»

Майкл Пелино вошёл в тренерский штаб «Авангарда»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с канадским тренером Майклом Пелино, информирует официальный сайт «ястребов».

«Мы рады приветствовать в «Авангарде» опытнейшего специалиста, который дважды становился обладателем Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Майкл — известный методист, отличный тактик, досконально знающий российский хоккей. Его уважают игроки, к нему прислушиваются коллеги, он умеет оптимально выстраивать тренировочный процесс на разных этапах сезона. Уверен, опыт и мастерство Пелино усилят наш клуб в предстоящем чемпионате», — заявил президент клуба Максим Сушинский.

58-летний специалист до перехода в «Авангард» пять сезонов работал в магнитогорском «Металлурге», с которым дважды завоёвывал Кубок Гагарина.

Напомним, омский клуб продолжает поиск главного тренера, который будет работать с командой в сезоне-2018/19. Ранее президент клуба Максим Сушинский заявил, что объявление о наставнике команды может быть сделано в конце нынешней недели или начале следующей.

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