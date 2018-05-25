Генменеджер «Рейнджерс»: Куинн умеет общаться с игроками, у него всё получится

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон рассказал о назначении на пост главного тренера команды Дэвида Куинна.



«Мы рассматривали разных кандидатов. Все они хорошие специалисты. Считаем, сейчас очень важную роль играет умение тренера общаться с игроками. Это, пожалуй, главное, чем выделяется Дэвид. У каждого тренера свои плюсы и минусы. Дэвид хочет, чтобы команда играла быстро, на скорости, контролируя шайбу. Это полностью соответствует моему видению игры. Так что наши точки зрения во многом совпали, и, думаю, у нас всё получится», — приводит слова Гортона официальный сайт НХЛ.

Куинн – о назначении в «Рейнджерс»: я не мог упустить такой шанс