Нападающий «Ванкувера» Брок Бёзер восстановится к началу сезона-2018/19

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер полностью восстановится к открытию тренировочного лагеря, сказал генеральный менеджер клуба Джим Беннинг.

Нападающий травмировал спину и кисть руки в минувшем чемпионате. 5 марта Бёзер влетел в открытую калитку и сломал поперечный отросток позвонка. А 8 февраля 21-летний хоккеист повредил кисть. Эта травма потребовала лечения уколами и месяца обездвижения.



На момент получения последней травмы Бёзер был лучшим снайпером среди новичков НХЛ (29 голов). Но он пропустил последние 16 матчей и финишировал вторым. Его опередил Кайл Коннор из «Виннипег Джетс», забросивший на две шайбы больше.