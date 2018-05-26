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Генменеджер «Ванкувера»: Петтерссону нужно стать сильнее, но он готов к НХЛ

Генменеджер «Ванкувера»: Петтерссону нужно стать сильнее, но он готов к НХЛ
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг поделился мнением об игре 19-летнего шведского форварда Элиаса Петтерсона, с которым подписан контракт на три года.

«Думаю, он готов играть в НХЛ. Он понимает, что ему нужно будет поработать летом, стать ещё сильнее физически. Я жду его на тренировочном лагере, он должен побороться за место в команде. Мы знаем, что он может сыграть на любой позиции в атаке.

Думаю, он начнёт играть за нас с краю, а потом мы посмотрим. У него большие цели. Он хочет не просто играть, а быть одним из лучших. У него есть качества, которые нам нравятся, и которые могут сделать его отличным игроком в НХЛ», – цитирует тренера Sportsnet.

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