«Вашингтон» провёл тренировку, Смит-Пелли восстановился от травмы

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку в рамках подготовки к началу розыгрыша финала Кубка Стэнли. В занятии принимал участие нападающий Деванте Смит-Пелли, который получил повреждение в седьмой игре серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3).
Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ
Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;
Орпик — Джус, Бураковски — Эллер — Коннолли;
Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.
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Предположим, вы ничего не знаете о финале Кубка Стэнли, но внезапно вам стало интересно, и вы не побоялись спросить.
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