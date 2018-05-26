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«Вашингтон» провёл тренировку, Смит-Пелли восстановился от травмы

«Вашингтон» провёл тренировку, Смит-Пелли восстановился от травмы
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку в рамках подготовки к началу розыгрыша финала Кубка Стэнли. В занятии принимал участие нападающий Деванте Смит-Пелли, который получил повреждение в седьмой игре серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0, 4-3).

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Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;
Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;
Орпик — Джус, Бураковски — Эллер — Коннолли;
Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.

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Предположим, вы ничего не знаете о финале Кубка Стэнли, но внезапно вам стало интересно, и вы не побоялись спросить.

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