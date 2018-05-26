Бабенко: на Кубке Чёрного моря смотрим за адаптацией ребят к требованиям сборной

Главный тренер молодёжной сборной России (белые) Юрий Бабенко подвёл итоги матча с командой Швейцарии (9:2) в матче Кубка Чёрного моря.



«В первую очередь хорошо, что мы сегодня выиграли. Смотрим на ребят, как они адаптируются к требованиям сборной, реагируют на определённые задания. Был в сегодняшнем матче момент, когда они попытались было вспомнить, что такое детский хоккей, но вовремя остановились и начали выполнять правильные действия. За счет этого, думаю, и выиграли.



Чем вызвана замена вратаря в середине третьего периода? Во-первых, позволял счёт. У нас достаточное число вратарей, решили посмотреть Шмакова в деле. Здесь важный момент, как человек входит в игру, потеряется — нет. Руководствовались желанием проверить, выпустили Шамиля неожиданно, он об этом не знал. В итоге увидели именно то, что хотели», — цитирует Бабенко официальный сайт ФХР.

Молодёжная сборная России разгромила Швейцарию в первом матче Кубка Чёрного моря