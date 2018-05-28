Кузнецов — о статусе лидера: такие разговоры больше приятны для моих родителей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов перед стартом финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» прокомментировал своё лидерство в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ и присутствие в числе претендентов на «Конн Смайт Трофи».

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Если бы не пресса вокруг, наверное, было бы немного полегче. А так, судя по людям, видишь, как они эмоционально относятся ко всему, иногда даже чувствуется, что это немножко перебор. С другой стороны, это финал Кубка, так и должно быть.

Не отвлекает ли Лас-Вегас? Да мы в принципе никуда и не ходили, приехали, сидим в отеле. Я не особо любитель казино, чтобы сходить куда-то. Наоборот, приятно, видишь, что люди весёлые ходят по улице. Лучше, чем когда люди грустные.

Разговоры о том, что я лучший бомбардир плей-офф и у меня высокие шансы на «Конн Смайт Трофи», — наверное, это больше приятно для моих родителей. Я себя поймал на мысли, что, когда начинаешь об этом думать и говорить, всё случается в обратную. Игра начинает не так идти. Стараюсь немножко отвлечься от этого.

Как Овечкин готовит команду к решающим матчам? Сейчас такого нет, чтобы кто-то один кого-то заводил. На этой стадии особо никого не надо заводить или говорить большие речи. Все всё понимают. Овечкин иногда такие шутки делает, когда ты понимаешь и улыбаешься, и это немного отводит от мысли, что впереди важные игры. Какие именно шутки, вам не надо знать», — сказал Кузнецов в эфире официального канала НХЛ в YouTube.