«Лада» вернёт старый логотип, это решение болельщиков клуба

Завершилось голосование «Каким должен быть логотип клуба», инициированное болельщиками на митинге, в поддержку ХК «Лада», информирует официальный сайт тольяттинского клуба.

Более половины голосов (1999 из 3521) получило предложение возврата прежнего логотипа клуба (56,77%), за проведение конкурса по созданию нового логотипа было подано 815 голосов (23,23%). Нынешний логотип получил 707 голосов (20,08%).

Старый логотип «Лады» Фото : Официальный сайт ХК "Лада"

На протяжении голосования компания «Цетера лабс» (разработчик сайта, занимающийся его поддержкой) осуществляла мониторинг на предмет искусственной накрутки голосов, выявляла и удаляла такие голоса. ХК «Лада» благодарит всех любителей хоккея, принявших участие в голосовании.