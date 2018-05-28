СКА выменял у «Куньлуня» голкипера Магнуса Хелльберга

Хоккейные клубы СКА и «Куньлунь Ред Стар» произвели обмен, информирует официальный сайт «армейцев». Игроком петербургской команды стал шведский голкипер Магнус Хелльберг, клуб из Пекина получил денежную компенсацию.



В сезоне-2017/18 27-летний голкипер отыграл в «Куньлуне» 51 матч, пропуская в среднем 2,39 шайбы и отражая 92,6% бросков. Он участник Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпион мира 2018 года. В Дании Хелльберг провёл три встречи, пропуская в среднем 1,63 шайбы за игру при коэффициенте надёжности 93,8%.

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