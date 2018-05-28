Нил: игроки «Вегаса» после первых успехов поняли, что не надо себя обманывать

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил поделился мнением о секретах успеха клуба.



«Как наша команда добилась такого успеха? Просто каждый из нас знает свою работу. Мы всегда готовы сделать что-то для парня, который рядом. В этом наша сила. И когда мы побеждаем в одном матче, а потом в другом, в третьем, к нам приходит уверенность.



Мы победили, ещё раз победили. Почувствовали драйв. Это так здорово, когда ты выигрываешь дома, в Вегасе! И просто начинаешь играть в хоккей. Мы победили на Рождество — уж не помню, кажется, это было в Виннипеге — и вышли на первое место в лиге, обогнав даже «Тампу». А ведь мы попали в НХЛ с драфта расширения. Это было так здорово! И в тот момент мы поняли, что не надо себя обманывать — в этом сезоне мы реально можем сделать что-то особенное. Это классное чувство!» — цитирует Нила официальный сайт лиги.