Защитник «Вегаса» Колин Миллер открыл счёт голам в финале Кубка Стэнли-2018

В Парадайсе продолжается первый период стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:0). Счёт во встрече открыл защитник хозяев Колин Миллер, реализовавший удаление нападающего «столичных» Андре Бураковски на восьмой минуте матче.

Ассистентом выступил финский нападающий Эрик Хаула. Счёт по броскам к этому моменту был 5:1 в пользу «рыцарей». Для канадского защитника эта шайба стало третьей в нынешнем розыгрыше плей-офф. Голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби не пропускал на протяжении последних 167 минут игрового времени.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.