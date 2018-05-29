«Вегас» — «Вашингтон»: защитник гостей Джон Карлсон сделал счёт 3:3

В Парадайсе продолжается второй стартового матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:3). Гостям удалось во второй раз в матче отыграться на 29-й минуте встречи усилиями защитника Джона Карлсона.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Блестящий пас на американского защитника исполнил нападающий второго звена «Кэпиталз» Ти Джей Оши, а самому Карлсону оставалось поразить уже пустые ворота. Вторым ассистентом выступил шведский форвард Никлас Бекстрём. Для Карлсона эта шайба стала четвёртой в нынешнем плей-офф.

Видео гола можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.