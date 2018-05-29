Известна сумма, собранная на аукционе, где были разыграны свитера сборной России

Более 400 тыс. рублей собрано благодаря онлайн-аукциону, на котором разыгрывались игровые свитера хоккеистов сборной России, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

В онлайн-аукционе были разыграны 15 свитеров. В этой форме лавандового цвета с эмблемой проекта «Хоккей против рака» хоккеисты вышли на раскатку перед игрой с канадцами на Кубке Первого канала 16 декабря 2017 года. После матча игроки расписались на своих свитерах и подарили их Русфонду для проведения аукциона. Свитера для аукциона отдали Илья Ковальчук, Кирилл Капризов и Никита Гусев, а также вратари Илья Сорокин, Игорь Шестёркин, Василий Кошечкин, нападающие Сергей Андронов, Сергей Калинин, Сергей Широков, Максим Шалунов, Вадим Шипачёв, защитники Артём Зуб, Егор Яковлев, Илья Любушкин, Алексей Марченко.

«В аукционе могли принять участие жители всей страны, сделав пожертвование в виде ставки на конкретный лот. Борьба за лоты длилась пять недель. Обладателями лотов стали те, кто предложил наибольшую сумму. По итогам проведения аукциона общая сумма пожертвований составила 415 тыс. рублей. Все пожертвования направлены на развитие Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Собранные на благотворительном аукционе средства пойдут на реагенты и расходные материалы для типирования потенциальных доноров, на оборудование лабораторий», — говорится в сообщении ФХР.