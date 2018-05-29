Сушинский: Рямё приедет в «Авангард» не на «вахту», у него жена — омичка

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с вратарём Карри Рямё.



«Мы рады возвращению в "Авангард" такого мастера, как Карри Рямё. Не сомневаюсь, что болельщики испытывают те же самые чувства. Подписание контракта немного затянулось, так как мы отправили его на независимую проверку физического состояния игрока. И сейчас я могу сказать, что со здоровьем Рямё всё в порядке. Карри — самый стабильный вратарь-легионер в истории "Авангарда", с его именем связано немало побед нашей команды. Когда он на площадке, партнёры чувствуют дополнительную уверенность, это развязывает им руки в атаке, они могут творить, не беспокоясь за оборону.



Карри в каждом матче даёт шанс команде, а это очень важно в современном хоккее. Не забывайте так же, что Рямё уже сроднился с Омском, его жена — омичка, а значит, сюда он приедет именно домой, а не на "вахту". Также я бы хотел поблагодарить Доминика Фурха за отличную игру в "Авангарде", мы желаем ему успешного продолжения карьеры», — цитирует Сушинского официальный сайт клуба.

Карри Рямё подтвердил своё возвращение в «Авангард»