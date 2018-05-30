Опубликован план предсезонной подготовки «Авангарда» к сезону-2018/19

«Авангард» на своём официальном сайте опубликовал план предсезонной подготовки к сезону-2018/19.

11 июля команда выходит из отпуска и в течение трёх дней проходит медицинский осмотр. С 14 по 27 июля в Омске пройдёт учебно-тренировочный сбор, после которого команда отбывает в финский Рованиеми (сбор с 28 июля по 9 августа). 10 августа «Авангард» возвращается в Омск и начинает проводить тренировочные занятия.

С 14 по 18 августа омский клуб примет участие в предсезонном турнире "Кубок Губернатора Челябинской области". В Челябинске сыграют местный «Трактор», «Магнитка» и «Автомобилист». С 19 по 22 августа команду ждут тренировки в Омске, а с 23 по 28 августа омский клуб примет участие в турнире имени Н.Г. Пучкова. Также в Санкт-Петербурге сыграют СКА, «Северсталь», «Йокерит», «Автомобилист», «СКА-Нева», ХК «Сочи», «Куньлунь Ред Стар». С 29 августа команда в Омске будет готовиться к первой игре регулярного чемпионата КХЛ.