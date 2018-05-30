«Ак Барс» побывал на торжественном приёме у президента Татарстана

Игроки казанского «Ак Барса» прибыли в Казанский кремль на церемонию вручения золотых медалей по итогам сезона КХЛ-2017/18. В рамках мероприятия состоялся торжественный приём у президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее стало известно, что «Ак Барс», который на сегодня, 30 мая, запланировал провести праздничный чемпионский парад, оказался вынужден отменить часть мероприятия из-за урагана. По соображениям безопасности, запланирована отмена празднования на открытом воздухе.