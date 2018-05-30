Минниханов: КХЛ ничем не хуже НХЛ. Даже лучше

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественном приёме хоккеистов «Ак Барса» по случаю вручения золотых медалей выразил мнение, что уровень КХЛ не ниже НХЛ.

«Хотел бы высказать слова признательности руководству федерации хоккея России, Континентальной хоккейной лиги. Потому что у нас своя лига, ничем не хуже, чем НХЛ. Даже лучше. И, конечно, всем нашим партнёрам. Мы все работаем на благо российского спорта, российского хоккея», — передаёт слова Минниханова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.