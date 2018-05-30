Президент Татарстана: победа «Ак Барса» — итог работы всего коллектива

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на торжественном приёме хоккеистов «Ак Барса» по случаю вручения золотых медалей выступил с поздравительной речью.

«Победа «Ак Барса» — итог работы всего коллектива: игроков, тренерского состава, специалистов и обслуживающего персонала, руководства клуба и Федерации хоккея республики Татарстан, спонсоров и болельщиков.

Отдельно хотел бы отметить Наиля Ульфатовича (Маганова), президента клуба и федерации. Наш тренер Зинэтула Хайдярович, который и уезжал, и приезжал, и решал задачи российского масштаба. Он вместе с нами.

Понятно, что все могут давать оценку тренеру, когда он проигрывает, а когда выигрывает — уже сложно. Команда доказала, что мы можем! Благодаря вашим достижениям хоккей в республике становится популярнее и популярнее. Данным видом спорта у нас занимается свыше 30 тыс. человек. Порядка 9 тыс. подростков посещают 50 отделений спортивных школ. В республике около 200 любительских команд по хоккею. Для игры у нас есть все условия, по всей республике ледовые дворцы, только в Казани их 10, больше 600 открытых площадок. У нас есть планы дальше продолжать эту работу. Спортивная база «Ак Барса» — уникальная, удобная и оснащённая.

Важно, что с нашими мастерами спорта тренируются молодые хоккеисты «Барса» и «Ирбиса». Это достойная смена нашим игрокам.

Поздравляю всех нас с этим событием, это очень желанная победа. Побед много не бывает. Эта победа – огромная заслуга всех, кто здесь, и наших болельщиков не только в Татарстане, но и за границей», — передаёт слова Минниханова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.