«Вегас» — «Вашингтон»: нападающий хозяев Джеймс Нил открыл счёт в матче

В Парадайсе проходит первый период второго матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1:0, 1-0). Счёт в матче открыл нападающий хозяев Джеймс Нил.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Хоккеист отличился на исходе восьмой минуты встречи. Для Нила эта шайба стала пятой в нынешнем плей-офф. В роли ассистентов выступили защитники Лука Сбиса (третья голевая передача в плей-офф) и Колин Миллер (вторая голевая передача).

Гол также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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