Овечкин вышел на чистое 4-е место по очкам в плей-офф среди российских игроков

В Парадайсе завершился второй период второго матча финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 1-0).

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во втором отрезке отметился заброшенной шайбой. В нынешнем розыгрыше на счету российского форварда стало 24 (13+11) очка в 21 матче. Он занимает второе место в списке бомбардиров плей-офф, уступая только Евгению Кузнецову.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

За карьеру в плей-офф НХЛ в активе Овечкина стало 114 (59+55) очков в 118 играх. Таким образом, он побил результат Павла Дацюка (113) и вышел на четвёртое место по очкам среди всех российских игроков в Кубке Стэнли. Рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176), следом располагаются Евгений Малкин (165) и Сергей Зубов (117).