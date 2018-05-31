Тротц: мне не понравился силовой приём против Кузнецова, это сомнительный хит

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал силовой приём защитника «Вегас Голден Найтс» Брэйдена Макнебба против российского нападающего «столичных» Евгения Кузнецова.

«Мне не понравился силовой приём. Очень сомнительный хит. Это было слишком высоко. Игрок не вернулся на лёд», — приводят слова Тротца клубные журналист Изабелль Хуршудян и Тарик Эль-Башир в своих «твиттерах».

Российский форвард получил травму в конце первого периода и был вынужден досрочно завершить встречу. На данный момент, клуб не готов предоставить новостей о состоянии здоровья Кузнецова.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.