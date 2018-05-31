Карлсон — о голе Орпика: это было восхитительно, он сердце и душа «Вашингтона»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон после победы над «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) во втором матче финала Кубка Стэнли прокомментировал гол своего коллеги по амплуа Брукса Орпика. 37-летний американский защитник прервал безголевую серию из 220 матчей, он не мог забить с 26 февраля 2016 года.

«Это было восхитительно, он сердце и душа «Вашингтона». Брукс делает так много для нашей команды, но не получает за это заслуженных почестей. Мы его обожаем, он выкладывается в каждом матче и подаёт пример остальным. Это наш лидер, приятно, что он забил этот важный гол», — приводит слова Карлсона журналист NBC Sports Washington Тарик Эль-Башир.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».