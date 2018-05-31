Эллер — о Кузнецове: ужасно терять одного из лучших игроков

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал травму одноклубника Евгения Кузнецова, который в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли—2018 с «Вегас Голден Найтс» (3:2, 1-1) травмировал руку и не смог доиграть встречу.

«Ужасно терять одного из лучших игроков. Будем надеяться, что он скоро поправится. Но сегодня, как уже случалось в прошлом, мы доказали, что способны побеждать и без одного из лидеров.

Чем больше я играю, тем лучше чувствую шайбу. В игре появляется лёгкость. Ещё из серии с "Тампой" я знал, что могу найти взаимопонимание с Враной и Оши. Так что сегодня, когда нам удалась пара отличных комбинаций, я совершенно не был удивлён», — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ.