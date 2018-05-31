«Куньлунь» подписал контракт с нападающим Николлсом

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с нападающим Джошом Николссом, информирует «твиттер» KHL Media Team. Соглашение заключено на один сезон.



В сезоне-2017/18 26-летний хоккеист выступал за чешский клуб "Литвинов", проведя восемь матчей и отдав две результативные передачи при показателе полезности "-5" и двух минутах штрафного времени.

10 новых имён КХЛ. Уже завтра они могут зажечь Француз, британец и несостоявшийся «новый Дацюк». Они не играли в КХЛ, но могут стать звёздами.

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