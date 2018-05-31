Сбиса: в лице Кузнецова «Вашингтон» лишился одного из ключевых игроков

Защитник «Вегас Голден Найтс» Лука Сбиса после второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (2:3, 1-1 в серии) прокомментировал получение травмы форвардом «столичных» Евгением Кузнецовым.



"Безусловно, в лице Кузнецова «столичные» лишились одного из ключевых игроков, но продолжили играть. Причём играть хорошо. В концовке мы перепробовали всё, но этого было недостаточно", — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Новостей по Кузнецову нет». «Вашингтон» остался без лучшего бомбардира? На этот случай у «столичных» есть секретное оружие.

Хоккейное сообщество "Чемпионата" в социальной сети "ВКонтакте"