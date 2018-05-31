Делландреа — о братьях Свечниковых: они очень близки, интересно за ними смотреть

Нападающий клуба Хоккейной лиги Онтарио "Флинт Файрбердс" Тилан Делландреа поделился мнением об игре российских нападающих Андрея и Евгения Свечниковых.



"Андрей и Евгений очень близки, и им нравится быть вместе. Интересно наблюдать за братьями, которые занимаются одним видом спорта. Они полагаются друг на друга. На это очень приятно смотреть", — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хоккейное сообщество "Чемпионата" в социальной сети "ВКонтакте"