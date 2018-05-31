Орлов: Овечкин оказывает влияние на окружающих, детям нужны кумиры

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал популярность капитана команды – Александра Овечкина. Напомним, "столичные" в нынешнем сезоне впервые за время нахождения Овечкина в клубе сумели добраться до финальной серии Кубка Стэнли, где встретились с «Вегас Голден Найтс» (1-1).



"Ему важно не только хорошо играть в хоккей, но и оказывать влияние на окружающих. Детям нужны кумиры. На него смотрят и хотят ему подражать. И это делает лучше весь спорт", — приводит слова Орлова официальный сайт лиги.

Овечкин впервые забил в финале! «Вашингтон» победил и потерял Кузнецова Первая победа в финале Кубка Стэнли стоила «Вашингтону» очень дорого.