Свечников, Кравцов и ещё 3 россиянина приглашены на преддрафтовые тесты НХЛ-2018

Пять российских игроков вошли в список 104 хоккеистов, которые приглашены на преддрафтовые тесты Национальной хоккейной лиги, информирует Sportsnet.

В список вошли защитник клуба Западной хоккейной лиги «Ред Дир» Александр Алексеев, нападающий ярославского «Локомотива» Григорий Денисенко, форвард клуба юниорской лиги Квебека Александр Хованов, нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов и нападающий клуба лиги Онтарио Андрей Свечников, который является одним из фаворитов предстоящего драфта.

Скаутинговый комбайн состоится в Баффало завтра, 2 июня. Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе, штат Техас, США, на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».