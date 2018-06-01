ЦСКА подписал пробный контракт с нападающим Никитой Коростелёвым, информирует официальный сайт клуба.

21-летний Коростелёв является воспитанником ЦСКА. С 14 лет Никита выступал в Северной Америке, в том числе за клубы «Сарния Стинг» (ОХЛ), «Питерборо Пэйтс» (ОХЛ) и «Лаваль Рокет» (АХЛ).

В минувшем сезоне Коростелёв сыграл 64 матча в регулярном сезоне юниорской лиги Онтарио и набрал 75 (30+45) очков при полезности «-23». После завершения «регулярки» ОХЛ форвард дебютировал в Американской хоккейной лиге, где в 10 играх набрал 2 (1+1) очка при полезности «-8».

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