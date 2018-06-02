Милбери: Овечкин сделал так, что все стали им восхищаться, — теперь он может

Бывший главный тренер клубов НХЛ, а ныне комментатор Майк Милбери прокомментировал преображение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Слова об Овечкине всегда вызывают сильный резонанс. Сейчас Александр знает, как подойти к игре, чтобы стать победителем. Он изменился и сделал это так, что все стали им восхищаться. После выхода в финал Кубка Стэнли он первый сказал одноклубникам, что их задача ещё не завершена и они хотят большего. Для любого хоккеиста эти слова — настоящая музыка. Лично я всегда любил смотреть, как он играет, — настоящий зверь. Он все силы отдаёт игре, но иногда его усилия были неправильно направлены.

Я слишком сильно критиковал Овечкина раньше? Моё мнение тоже менялось. Возможно, я чересчур наседал на некоторых хоккеистов, в том числе и на Сидни Кросби. Может быть, когда я попаду в Питтсбург, мне кто-то захочет двинуть в ухо, ведь было время, когда я считал, что Кросби не может контролировать эмоции. Овечкин проделал хороший путь, но мне не важны причины его метаморфозы. Просто теперь я знаю, что он может», — заявил Милбери.