Ковальчук: НХЛ – лучшая лига в мире, все лучшие игроки выступают здесь

Российский форвард Илья Ковальчук объяснил, почему принял решение вернуться в НХЛ.

«НХЛ – лучшая лига в мире, а Кубок Стэнли очень трудно выиграть. Дважды я выигрывал Кубок Гагарина в КХЛ. Но в НХЛ играют больше матчей в регулярном чемпионате, все лучшие хоккеисты выступают здесь – это серьёзный вызов.

Я играл в этой лиге в течение долгого времени, поэтому знаю, что нужно, чтобы добраться до финала, но у меня никогда не было возможности стать обладателем кубка. Сейчас смотрю финал Кубка Стэнли и вижу, насколько это важно игрокам и болельщикам. Это очень здорово.

Если бы возникло какое-то сомнение, я бы не решился на переход. Хочу быть продуктивным, играть за команду, которая мне доверяет. И я дам этой команде всё, что только смогу. У меня осталось три-четыре года на пике формы, когда я могу играть на самом высоком уровне, поэтому хочу подписать контракт в НХЛ», – цитирует Ковальчука TSN.