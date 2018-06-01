Архипов — об обмене: в «Сочи» хочу вырасти как игрок и выиграть медали

Нападающий «Сочи» Дмитрий Архипов прокомментировал обмен в стан «леопардов» из «Ак Барса».

«Очень рад оказаться здесь. Знал, что меня собираются обменять, поэтому переход в «Сочи» сюрпризом не стал. Я начинал играть в родном городе – Новочебоксарске, но с 12 лет был в системе «Ак Барса». За эти годы Казань и «Ак Барс» стали для меня вторым домом, но сразу скажу, что для меня эти матчи ничем не будут отличаться от других.

Буду получать больше игрового времени? Отвечу так: игровое время надо ещё заслужить. И я буду делать всё, чтобы играть больше, лучше и приносить пользу команде. В «Сочи» хочу вырасти как игрок и добиться таких успехов вместе с командой, каких не добивались до этого. Например, выиграть медали», — цитирует Архипова пресс-служба клуба.