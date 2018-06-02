Бурмистров — о возвращении в НХЛ: может быть, когда-нибудь

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров ответил на вопросы по поводу возможного возвращения в Национальную хоккейную лигу.

«НХЛ? Может быть, когда-нибудь. Но до января не имею права играть в Северной Америке, так что все мысли в данный момент у меня о КХЛ.

Первая игра в КХЛ в Нижнем Новгороде после возвращения Северной Америки стала шоком из-за арены? Да не сказал бы. В Нижнем Новгороде это компенсируется болельщиками. Там поклонники болеют, переживают – очень громкий стадион. Я даже не думал о том, что он маленький. По накалу тяжелая была игра, я только прилетел, акклиматизация проходила. Но для первой игры, я считаю, неплохо выступил», — цитирует Бурмистрова «Реальное время».