Эллер: Кузнецов — один из талантливейших игроков НХЛ, возможно, входит в топ-3

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер прокомментировал участие своего одноклубника Евгения Кузнецова в опциональной тренировке перед третьим матчем финала Кубка Стэнли—2018 с «Вегас Голден Найтс». Участие хоккеиста в матче остаётся под вопросом.
«Он является одним из самых талантливых игроков лиги. Возможно, входит в тройку лучших. В этом году он поднялся на ещё более высокий уровень и выстреливал в самые важные и нужные моменты», — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ.
Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.
СМИ запретили общение с Кузнецовым — с игрока не сняты медицинские ограничения